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Правительство Японии перед перестановками в полном составе подало в отставку

Кабинет министров Японии перед перестановками в полном составе ушел в отставку

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Depositphotos

Правительство Японии перед перестановками, которые проводит премьер-министр страны Фумио Кисида, в полном составе подало в отставку, сообщает ТАСС.

Такой шаг был предпринят, в частности, для того, чтобы повысить популярность у населения и заручиться его поддержкой в преддверии возможных досрочных выборов.

На экстренном заседании правительства все министры подали заявления об отставке, которые были приняты Кисидой. В ближайшие часы должен быть объявлен новый состав кабинета министров. По данным японских СМИ, в этот раз сменятся 11 из 19 членов правительства, включая министров иностранных дел и обороны. Отмечается, в следующем составе кабинета министров будет пять женщин, что станет самым большим числом за всю историю страны.

Предполагается, что МИД Японии возглавит 70-летняя Ёко Камикава, трижды бывшая министром юстиции. Новым министром обороны станет Минору Кихара.

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Москва точно направит посла в Японию.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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