Посол Антонов: РФ нацелена на превращение Африки во влиятельный центр мирового развития

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия нацелена на оказание осязаемого содействия странам Африки для того, чтобы континент стал самобытным и влиятельным центром мирового развития. Об этом сообщает ТАСС.

Антонов провел в своей резиденции вечер в формате Россия — Африка. Он состоялся по итогам второго саммита, а также экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, которые прошли 26–29 июля в Санкт-Петербурге.

Дипломат подчеркнул, что президент России Владимир Путин уделил участникам саммита все свое внимание. По словам Антонова, Путин был с ними от начала до конца, чередовал пленарные заседания с многочисленными двусторонними встречами. Посол подчеркнул, что предложения президента России были конкретны и выверены. Путин придал импульс реализации стратегии России на Африканском континенте.

Антонов заявил, что Российская Федерация имеет целью оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития.

Москва, сказал дипломат, предложила африканским государствам реальную помощь в области продовольственной безопасности, включая поставки российских удобрений, в энергетике и торговле. Россия также нацелена на взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования, культуры и СМИ.

Посол особо подчеркнул, что РФ не собирается навязывать народам Африки какие-либо модели политического устройства или экономического развития или же чуждые им ценности и нормы.

Антонов выразил мнение, что саммит в Санкт-Петербурге дал новый вектор развития более равноправной и справедливой мировой архитектуры и подтвердил желание России и Африки добиваться многополярного мироустройства на деле, а не на словах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20, что РФ «ни в коей мере не препятствует» общению западных стран с государствами Африки.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.