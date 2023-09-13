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Голландский политик Боде рассказал, как украинский кризис влияет на США

Голландский политик Боде: США вредят себе и помогают Москве украинским кризисом

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Reuters

В интервью сербскому изданию »Нови Стандарт», лидер голландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде выразил мнение о том, что действия США на Украине противоречат их собственным интересам и помогают России создать альтернативный союз в мире.

Боде заявил: «Американская империя ускоряет свой собственный упадок в мире, и вооруженный конфликт на Украине является ярким примером этого. Этот конфликт не в интересах США, Европы или украинцев. Каждый день тысячи украинцев погибают там. Эта ситуация помогает России формировать альтернативный союз в мире. В общем, это ужасно глупо».

Он пояснил, что американская империя, сформированная после 1945 года, потеряла свою истинную направленность и ориентацию. Политик добавил, что из-за этого США действуют против своих собственных интересов и ускоряют крах своего господства в мире.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон рискует спровоцировать эскалацию украинского конфликта, если примет решение передать Киеву дальнобойные ракеты с кассетными бомбами.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.

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