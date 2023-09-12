В Испании заявили, что Украина теряет союзников, и Зеленский это понимает

Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что все большее число стран не готово поддерживать Киев в конфликте с Москвой. Об этом пишет испанское издание Rebelion.

«Растущее давление с целью начать переговоры и положить конец асимметричной войне, одержать победу в которой для Киева невозможно, заставляет Украину осознать свою прогрессирующую изоляцию», — говорится в статье. Отмечается, что на этом фоне у Зеленского произошла «истерика».

По словам испанских журналистов, благодаря сопротивлению глобального Юга итоговое коммюнике саммита «почти не содержит» упоминания о России как об агрессоре в украинском конфликте. Они отметили, что украинский вопрос стал лакмусовой бумажкой в столкновении глобального Севера и Юга, поэтому смягчение позиции G20 является с свидетельством трансформации мирового порядка в пользу большего представительства незападных стран.

До этого МИД КНР заявил, что декларация G20 показала консенсус участников саммита по вопросу Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.