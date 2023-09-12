Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Испании заявили, что Украина теряет союзников, и Зеленский это понимает

Rebelión: Зеленский начал осознавать, что Украина теряет союзников

close
100%
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что все большее число стран не готово поддерживать Киев в конфликте с Москвой. Об этом пишет испанское издание Rebelion.

«Растущее давление с целью начать переговоры и положить конец асимметричной войне, одержать победу в которой для Киева невозможно, заставляет Украину осознать свою прогрессирующую изоляцию», — говорится в статье. Отмечается, что на этом фоне у Зеленского произошла «истерика».

По словам испанских журналистов, благодаря сопротивлению глобального Юга итоговое коммюнике саммита «почти не содержит» упоминания о России как об агрессоре в украинском конфликте. Они отметили, что украинский вопрос стал лакмусовой бумажкой в столкновении глобального Севера и Юга, поэтому смягчение позиции G20 является с свидетельством трансформации мирового порядка в пользу большего представительства незападных стран.

До этого МИД КНР заявил, что декларация G20 показала консенсус участников саммита по вопросу Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях