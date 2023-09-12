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Зеленский подписал указ о проверке военно-врачебных комиссий

Зеленский поручил проверить ВВК, выдающие справки о негодности к службе

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий страны на предмет обоснованности принятых ими решений о негодности к воинской службе. Документ опубликован на сайте президента.

Зеленский поручил в течение недели сформировать рабочие группы «по проверке обоснованности решений <...> по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе», принятых в период действия военного положения на Украине.

Также по поручению главы государства в течение двух недель должен быть проработан вопрос «об особенностях пересечения государственной границы» гражданами Украины, которых признали непригодными или ограниченно годными к военной службе.

Зеленский также сообщал о необходимости пересмотра системы определения пригодности к военной службе с тем, чтобы предоставить командирам больше возможностей для привлечения военнослужащих к выполнению задач и исключения манипуляций с «ограниченной пригодностью».

К работе ВВК также привлекут гражданские медицинские учреждения, решено завершить процесс полной цифровизации работы комиссий.

В августе украинская Генпрокуратура сообщала, что на Украине сотрудники правоохранительных органов выявили масштабную схему уклонения от призыва в рамках мобилизации.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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