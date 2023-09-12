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МИД РФ: России удалось пресечь попытки Запада «украинизировать» работу G20

МИД: Россия фокусировала внимание G20 на социально-экономических вызовах в мире

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РИА Новости

Россия и ее партнеры смогли пресечь попытки Запада «украинизировать» работу саммита «Большой двадцатки», говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского Министерства иностранных дел.

В МИД подчеркнули, что РФ вместе с членами БРИКС и другими дружественными партнерами последовательно выступала за деполитизацию дискуссий и внимании G20 на противодействии современным социально-экономическим вызовам, связанным с преодолением бедности, неравенства, ослаблением продовольственной и энергетической безопасности.

«Вместе пресекли попытки Запада «украинизировать» работу «двадцаточного» формата», — отметили в российском внешнедипломатическом ведомстве.

МИД обратил внимание, что Россия выразила готовность оставаться гарантом поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, а также наращивать экономическую кооперацию с мировыми партнерами, особенно по линии ЕАЭС, БРИКС, ШОС и АСЕАН.

По окончании саммита G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогли «украинизировать» повестку саммита «Большой двадцатки» G20 в Индии благодаря консолидированной позиции Глобального Юга.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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