Путин выразил соболезнования из-за трагичных событий в Ливии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи из-за трагичных событий в стране после урагана и наводнения. Об этом сообщается в отправленной телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, примите искренние соболезнования в связи с <...> ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны... Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии», — сказано в сообщении.

Также российский лидер добавил, что Россия готова оказать Ливии необходимую помощь.

12 сентября официальный представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), глава делегации IFRC в Ливии Тамер Рамадан заявлял, что порядка 10 тысяч человек пропали без вести в результате крупных наводнений в Ливии.

10 сентября на страну обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.

До этого Министерство иностранных дел РФ сообщало, что Россия направила пострадавшей от наводнения Мьянме более 20 тонн гуманитарной помощи.

Ранее в Сингапуре открыли научный центр для борьбы с повышением уровня моря.