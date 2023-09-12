В ООН призвали отказаться от применения кассетных бомб на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к немедленному прекращению использования кассетных боеприпасов в зоне украинского конфликта. Об этом заявила заместитель руководителя организации и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает РИА Новости.

По ее словам, информация о поставках кассетных бомб и их применении в ходе боевых действий вызывает сильное беспокойство. Она добавила, что подобные виды вооружений должны «уйти в историю».

«Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов», — подчеркнула Накамицу.

12 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что передача Украине американских дальнобойных ракет и продолжение поставок кассетных снарядов может привести к эскалации кризиса. Таким образом дипломат прокомментировала сообщение агентства Reuters, согласно которому Белый дом близок к принятию положительного решения по соответствующему запросу киевских властей.

7 июля американский президент Джо Байден анонсировал поставки кассетных боеприпасов на Украину. Хозяин Белого дома объяснил принятие данного решения дефицитом у Киева обычных снарядов.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о резкой смене позиции США по вопросу использования кассетных бомб.