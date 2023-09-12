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В МИД РФ оценили последствия возможных поставок дальнобойных ракет на Украину

Захарова: передача Украине дальнобойных ракет США приведет к эскалации конфликта

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MFA Russia/Global Look Press

Вашингтон рискует спровоцировать эскалацию украинского конфликта, если примет решение передать Киеву дальнобойные ракеты с кассетными бомбами. Об этом в интервью для газеты «Комсомольская правда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Журналисты попросили дипломата рассказать, как Москва оценивает возможные поставки американских кассетных боеприпасов и ракет дальнего действия в зону боевых действий. Ранее агентство Reuters со ссылкой на четырех чиновников США сообщило, что власти страны близки к принятию положительного решения по соответствующему запросу Украины.

«Если эти поставки продолжатся, это будет иметь влияние на эскалацию кризиса, все это будет вести к еще большим жертвам», — отметила Захарова.

Она добавила, что передача Киеву западных вооружений является «провоцирующим конфликт фактором». По ее словам, в процессе оказания Украине военной помощи страны Европейского союза (ЕС) нарушают ими же принятые законы.

7 июля правительство США анонсировало передачу киевским властям кассетных снарядов. В то же время советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что власти страны осознают угрозу, которую применение данных боеприпасов представляет для мирного населения.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) оценили эффективность кассетных бомб.

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