Лидер антимонархистов подал иск на полицию из-за задержаний в день коронации Карла III

Лидер британского антимонархического движения «Республика» Грэм Смит подал в суд на начальника лондонской полиции Марка Роули из-за задержания активистов его движения в день коронации Карла III. Об этом пишет The Guardian.

Смит и еще ряд активистов были задержаны полицией в день коронации монарха, когда его движение планировало устроить акцию протеста с участием 1,5 тыс. человек.

В иске активист подчеркивает, что подготовка акции протеста была согласована с полицией заранее, вплоть до текста на транспарантах, однако ему не дали ее осуществить. Поводом для задержания Смита стали находящиеся в его автомобиле багажные ремни, которыми тот связывал баннеры при транспортировке.

В полиции Лондона подтвердили подачу иска и отказались его комментировать.

19 августа сообщалось, что королевская семья обсудит будущее монархии в Великобритании.

До этого принц Гарри и Меган Маркл стали самой обсуждаемой парой в TikTok.