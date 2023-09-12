В Грузии заявили о желании сблизиться с Китаем

В правящей партии Грузии заявили о необходимости использовать все возможности для углубления экономических отношений с Китаем. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе, генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Мы должны использовать все возможности для того, чтобы еще больше углубить отношения с Китаем. Мы еще больше должны сблизиться с ним экономически, с точки зрения торговых отношений», — сказал он.

Каладзе также отметил, что Грузии нужно забрать из Китая «еще больше инвестиций» на благо развития страны, создания новых рабочих мест и др.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил об отмене визового режима с Китаем. Согласно нововведениям, граждане КНР смогут находиться в Грузии в туристических целях на протяжении 30 дней.

В конце июля Гарибашвили посетил Китай, тогда Грузия и КНР объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.