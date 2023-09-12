В Госдуме раскрыли необходимое для армии количество контрактников

Российским войскам сегодня необходимо порядка 500 тыс. контрактников. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, именно такое количество военных позволит успешно выполнить боевые задачи на фронте.

«В общей сложности армии нужно до 500 тысяч контрактников», – отметил депутат, добавив, что в этом направлении предстоит решить еще много вопросов.

Контрактники сейчас проходят боевую подготовку, после чего вступят в разные войска в зависимости от задач, поставленных Минобороны, заключил Швыткин.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что за последние 6-7 месяцев на военную службу по контракту отправились порядка 270 тыс. человек. По его словам, каждый день контракты с Минобороны заключают 1-1,5 тыс. человек.

Ранее в Госдуме предложили создать в России контрактную армию из 7 млн бойцов. Эту идею раскритиковал член думского комитета по обороне Андрей Гурулев, призвав «не путать мечты с реалиями».