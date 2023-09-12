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В России прокомментировали ситуацию с Лачинским коридором

Захарова заявила, что РФ рассчитывает на скорую разблокировку Лачинского коридора

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MFA Russia/Global Look Press

Россия рассчитывает, что в скором времени параллельно с Агдамским маршрутом станет возможным разблокировать Лачинский коридор, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

По словам российского дипломата, 12 сентября в Нагорный Карабах поставили партию российской гуманитарной помощи, нуждающимся передали около 15 тонн продуктов питания и др.

«Ожидаем, что с учетом достигнутого ранее понимания в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор...», — уточнила Захарова.

Как добавила представитель дипведомства, Москва ждет, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность населения восстановится.

До этого Соединенные Штаты призвали к возобновлению движения по Лачинскому коридору. Томас-Гринфилд подчеркнула, что США призывают правительство Азербайджана возобновить свободное движение по коридору.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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