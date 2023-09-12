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Лавров оценил заявление Блинкена по переговорам РФ и Украины

Лавров назвал странным заявление Блинкена по переговорам РФ и Украины

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Francis Mascarenhas/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что читал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных переговорах между Россией и Украиной, он считает его странным, передает ТАСС.

«Я читал это заявление. Странное действительно», — сказал Лавров.

Он напомнил, что примерно год назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает вести любые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, если те люди, «кто направляет» руководство Украины, решили, что украинцы должны быть готовы к переговорам, то, как считает глава МИД РФ, первым шагом они должны отменить «этот декрет, который, повторю еще раз, переговоры запрещает».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что справедливым условием для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом должно стать признание территориальной целостности Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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