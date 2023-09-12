МИД РФ раскрыл причину политической нестабильности в Африке

Политическая нестабильность в странах Африканского континента связана с падением авторитета Франции и Великобритании. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

Он прокомментировал заявления западных СМИ, которые указали, что нестабильность в странах континента якобы связана с прошедшим саммитом Россия — Африка. Дипломат отметил, что это РФ приписывают западные партнеры.

«Нынешняя турбулентность связана со сложными политическими и экономическими процессами в этих странах», — сказал Озеров.

Он назвал причиной политической нестабильности падение авторитета бывших колониальных стран, в числе которых Франция, Великобритания и другие. По словам посла, сейчас европейские государства эти позиции стремительно теряют.

Озеров подчеркнул, что это происходит не из-за саммита в России, а из-за перераспределения силы между Западом и глобальным Югом.

12 сентября МИД сообщил о работе по введению безвизового режима со странами Африки.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.