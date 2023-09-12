Клишас сообщил о подготовке поправок в закон о выборах президента

Сенаторы совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ работают над поправками в закон о выборах российского президента. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Да, идет совместная работа. <…> Никаких глобальных изменений не будет», — подчеркнул сенатор.

Он обратил внимание, что это «точечная отработка» отдельных моментов. По словам Клишаса сейчас ведется анализ итогов единого дня голосования. Сенатор отметил, что поправки примут в рамках осенней сессии.

Возможные изменения в избирательное законодательство анонсировал ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев. Он заявил, что с этой целью проанализируют закон о выборах президента.

10 сентября глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о применении системы ДЭГ на президентских выборах. По ее словам, электронное голосование на выборах президента возможно только в тех регионах, в которых есть соответствующий опыт, их не более 30.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.