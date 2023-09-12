В Германии назвали Европу лучшим клиентом Путина

Несмотря на осуждение действий России из-за конфликта с Украиной европейские страны продолжают покупать российский газ, сумма поставок с начала 2023 года уже составила €5,3 млрд. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«Несмотря на то, что европейские страны осуждают конфликт, они кладут деньги в карманы Путина. За первые семь месяцев 2023 года европейцы купили у России сжиженного природного газа почти на €5,3 млрд», — отмечается в публикации.

Обозреватели указывают, что страны Европы все так же зависят от российских поставок. Авторы подчеркивают, что европейские хранилища заполнены на 92%. Уточняется, что Россия отправляет европейским странам топливо на танкерах.

До этого сообщалось, что общие накопленные запасы газа в Европейском союзе в августе находятся на историческом максимуме для данного месяца — хранилища заполнены на 92,8%.

31 августа сообщалось, что Германия и страны Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ из-за снижения температуры и слабой ветрогенерации в регионе.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.