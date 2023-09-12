Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали Европу лучшим клиентом Путина

Spiegel: Европа стала лучшим клиентом Путина, продолжая покупать газ

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Несмотря на осуждение действий России из-за конфликта с Украиной европейские страны продолжают покупать российский газ, сумма поставок с начала 2023 года уже составила €5,3 млрд. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«Несмотря на то, что европейские страны осуждают конфликт, они кладут деньги в карманы Путина. За первые семь месяцев 2023 года европейцы купили у России сжиженного природного газа почти на €5,3 млрд», — отмечается в публикации.

Обозреватели указывают, что страны Европы все так же зависят от российских поставок. Авторы подчеркивают, что европейские хранилища заполнены на 92%. Уточняется, что Россия отправляет европейским странам топливо на танкерах.

До этого сообщалось, что общие накопленные запасы газа в Европейском союзе в августе находятся на историческом максимуме для данного месяца — хранилища заполнены на 92,8%.

31 августа сообщалось, что Германия и страны Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ из-за снижения температуры и слабой ветрогенерации в регионе.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях