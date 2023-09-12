Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

Президента США Джо Байдена поймали на лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября 2001 года. На несоответствие реальности слов главы Белого дома указал популярный блогер Бенни Джонсон, передает РИА Новости.

«Нью-Йорк, я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание», — сказал Байден в ходе выступления в годовщину терактов.

Глава американской администрации сравнил разрушенные башни-близнецы Всемирного торгового центра с вратами ада. Но, по данным нацкомитета Республиканской партии, Байден 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената, а не в Нью-Йорке.

10 сентября 2022 года глава американской администрации продлил введенный в США после терактов 11 лет назад режим ЧП. 11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Теракты лишили жизни 2977 человек.

Ранее бывший глава ЦРУ назвал ошибку Байдена, из-за которой по США нанесут удар.