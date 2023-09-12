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Вучич сравнил положение дел в экономиках Европы и США на фоне конфликта на Украине

Вучич заявил, что конфликт на Украине привел к проблемам в Европе и Китае

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Darko Vojinovic/AP

Сербский президент Александар Вучич заявил, что конфликт на Украине стал причиной рецессии в Германии, а также привел к проблемам во всей Европе и КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, в то же время экономика Соединенных Штатов значительно усилилась.

Как добавил Вучич, конфликт на Украине длится уже второй год, при этом Германия находится в рецессии.

«А у нас проблемы, когда Германия в рецессии. Мы бы легче пережили, если бы рецессия была у США, но они ушли вверх, драматично усилились», — обратил внимание президент Сербии.

По словам Вучича, сербская экономика продемонстрирует в этом году несколько больший рост, чем ожидалось.

До этого Вучич подчеркивал, что Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу санкций против России. Тогда сербский лидер комментировал заявления премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти о том, Белград и Москву невозможно без кнута оторвать друг от друга.

Также стало известно о планах снизить цены на продукты в Сербии с 15 сентября.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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