Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Арменией и Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал двусторонние отношения с Арменией, которые многие в последнее время характеризуют как кризис и разворот, передает «Интерфакс».

«Я не думаю, что есть какой-то разворот, мы видим, понимаем, что происходит», — сказал Путин, ответив, что положение Нагорного Карабаха кардинально изменилось после того, как руководство Армении официально признало суверенитет Баку над этой территорией, и РФ с этим не может ничего поделать.

Как рассказал президент, в настоящее время нерешенными остаются вопросы гуманитарного характера, проблема безопасности карабахских армян, а также с мандатом российских миротворцев. При этом выразил надежду на то, что Азербайджан не заинтересован «в каких-то бы ни было этнических чистках» и наоборот, заинтересован в «мягком» урегулировании конфликта.

Он также сообщил, что премьер Армении Никол Пашинян недавно прислал ему развернутое письмо. «Мы с ним в контакте, никаких проблем у нас с Арменией нет», — сказал он, отвечая на вопрос.

7 сентября Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку сочли эти слова «политической манипуляцией». 11 сентября армянские общественные объединения призвали премьер-министра страны принять помощь ОДКБ на фоне ситуации вокруг Карабаха.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.