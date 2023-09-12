Путин заявил о необходимости России стать самодостаточной страной

Президент России Владимир Путин, участвуя в Восточном экономическом форуме, призвал сделать Россию самодостаточной, исключив изоляцию, сообщает ТАСС.

«Это все должно воплотиться в том, что страна наша — в том числе в сфере безопасности и обороны — должна быть самодостаточной. Но это не означает изоляцию. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями <…> будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной», — заявил Путин.

Он пояснил, что будущее России зависит от всех россиян — от ученых, рабочих, работников сельского хозяйства и деятелей культуры, которые вносят свой вклад в развитие страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая во время пленарной сессии ВЭФ на вопросы, сообщил, что в стране «не гребут» иностранных агентов.

По словам Путина, в РФ иностранным агентом может быть человек, занимающийся общественной деятельностью, при этом получая деньги от другого государства.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.