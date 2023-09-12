В Совфеде подвели итоги Единого дня голосования в России

Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы состоялись, они прошли в соответствии с законом. Об этом сообщается в Telegram-канале Матвиенко.

По словам российского сенатора, вскоре в Совфеде ожидают появление сенаторов от законодательных собраний Херсонской и Запорожской областей.

«Выборы-2023 состоялись. Прошли успешно, демократично, в соответствии с законом. В том числе впервые — в новых субъектах Федерации», — следует из поста Матвиенко.

Как добавила спикер СФ, скоро регионы получат полное представительство в верхней палате, как и предписывается в Конституции РФ.

«Россия приросла, прежде всего, не территориями, а гражданами. Активными, неравнодушными, ответственными», — подчеркнула Матвиенко.

До этого глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала среднюю явку на выборы 43,5 процента очень высокой. На подобном Едином дне голосования в 2022 году явка была ниже и составила 35%.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.