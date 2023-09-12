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В переговорах Путина и Ким Чен Ына будет участвовать Шойгу

Песков сообщил об участии Шойгу в переговорах Путина и Ким Чен Ына

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Валерий Мельников/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он рассказал, отвечая на вопрос журналистов, что отдельной встречи глав Минобороны двух стран не предполагается.

На вопрос, будет ли участвовать министр обороны РФ в переговорах лидеров, представитель Кремля ответил утвердительно.

Где планируется встреча Путина и Ким Чен Ына, Песков не сообщил. Говоря о сроках встречи он сказал, что она состоится «на днях».

Ранее бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что более тесные связи в отношениях Москвы и Пхеньяна будут иметь серьезные последствия для безопасности Соединенных Штатов.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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