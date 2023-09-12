Путин указал на резкое изменение позиции США по кассетным боеприпасам

Поставки Украине новых вооружений, включая кассетные боеприпасы, боеприпасы с обедненным ураном и истребители F-16, не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

«Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое — ограничений нет», — пояснил Путин.

Также президент страны напомнил, что еще недавно американская администрация считала, что применение кассетных боевых припасов является военным преступлением.

«Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», — добавил Путин.

До этого в NYT заявили, что военные Вооруженных сил Украины заявили о неэффективности кассетных бомб против укреплений. По информации СМИ, чиновники и эксперты западных стран соглашаются, что кассетные боеприпасы при этом наиболее эффективны против войск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.