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Путин указал на резкое изменение позиции США по кассетным боеприпасам

Путин напомнил, что США считали применение кассетных боеприпасов преступлением

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Gabriel Jenko/Reuters

Поставки Украине новых вооружений, включая кассетные боеприпасы, боеприпасы с обедненным ураном и истребители F-16, не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

«Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое — ограничений нет», — пояснил Путин.

Также президент страны напомнил, что еще недавно американская администрация считала, что применение кассетных боевых припасов является военным преступлением.

«Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», — добавил Путин.

До этого в NYT заявили, что военные Вооруженных сил Украины заявили о неэффективности кассетных бомб против укреплений. По информации СМИ, чиновники и эксперты западных стран соглашаются, что кассетные боеприпасы при этом наиболее эффективны против войск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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