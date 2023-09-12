Путин назвал причину, по которой Россия не может прекратить боевые действия

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, если Украина ведет контрнаступление, передает ТАСС.

Как рассказал президент, люди, которые хотели бы выступить в качестве посредников между Москвой и Киевом, задают вопрос о готовности России прекратить боевые действия.

«Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем», — сказал Путин, отвечая на вопросы.

Для начала мирного процесса, подчеркнул он, украинское руководство должно отменить законодательный запрет на ведение переговоров, а «потом посмотрим».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что справедливым условием для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом должно стать признание территориальной целостности Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.