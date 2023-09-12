Политолог объяснил высокий уровень поддержки глав регионов на выборах

В высоком уровне поддержки на выборах действующих врио глав регионов со стороны избирателей есть заслуга президента России Владимира Путина. Об этом порталу «Актуальные комментарии» заявил политолог Алексей Чеснаков.

«Тут некоторые эксперты различной идеологической ориентации выражают удивление высокими результатами, полученными действующими главами регионов на выборах. Дескать, перебор. На самом деле это не только и не столько их результат, сколько результат Путина», — отметил эксперт.

Политолог обратил внимание, что врио губернаторов российских регионов «встречались с Путиными под камеры», упоминали главу государства в своих выступлениях, выполняли президентские инфраструктурные и социальные проекты и даже приглашали Владимира Путина поучаствовать в открытии новых объектов.

Также, отмечает эксперт, президента в качестве национального лидера единой команды, в которую входят губернаторы, упоминали региональные СМИ.

«Поэтому не стоит удивляться. И беспокоиться по поводу слишком высоких результатов по сравнению с цифрами поддержки Путина на предыдущих выборах в марте 2018-го, а также будущих — в 2024-м. И сравнивать их не нужно. Мартовские федеральные показатели — одно. А сентябрьские региональные — другое. И все это — показатели поддержки Путина», — резюмирует Алексей Часнаков.