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Путин ответил на вопрос об участии в выборах на пост президента

Путин заявил, что парламент должен принять решение о выборах в конце года

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что по законодательству парламент страны должен принять решение о назначении выборов главы государства в конце нынешнего года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского президента, после официального назначения выборов на 2024-й год, снова можно будет их обсуждать.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что крайнюю дату выдвижения кандидатов в президенты РФ определит дата выборов. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин руководствуется в своих планах поддержкой людей и возможностью сделать для них больше.

Также Песков заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию Путину в России на данном этапе.

Следующие выборы президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству страны должны пройти 17 марта 2024 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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