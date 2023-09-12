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Путин ответил на обвинения СССР в колониализме

Путин: ввод войск в Прагу и Будапешт был ошибкой внешней политики СССР

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия признала ошибочность внешней политики властей СССР, когда советские танки ввели в Венгрию и Чехословакию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — сказал Путин.

Так он ответил на слова модератора, который процитировал политиков Чехии и Венгрии о том, что «СССР вел себя как колонизатор, когда вводил танки в Прагу или Будапешт».

В феврале 2022 года премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к гражданам с видеообращением, в котором заявил о российской угрозе. Премьер напомнил о трагических эпизодах чешской истории: Мюнхенском сговоре 1938 года, из-за которого Чехия была отдана на растерзание фашистам, Ялтинской конференции в 1945-м, после которой страна попала в зависимость от СССР и ввод советских танков в 1968-м для подавления «Пражской весны».

1 сентября Путин рассказал о непобедимости русского народа.

Ранее, к 80-летию освобождения Донецка ФСБ России обнародовала документы о преступлениях нацистов.

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