Путин высказался об уехавшем основателе «Яндекса» Воложе

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ пожелал здоровья уехавшему в Израиль основателю «Яндекса» Аркадию Воложу, передает РИА Новости.

«Дай бог ему здоровья, пусть ему хорошо живется в Израиле», — сказал он.

Глава российского государства назвал Воложа талантливым человеком, но подчеркнул, что «люди в целом должны быть благодарны стране».

Также Путин рассказал, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс уехал в другую страну, а в самой организации после его ухода возникла финансовая дыра. По его словам, в организации продолжаются сложные процессы.

До этого Путин заявил, что западные страны сами уничтожили систему торговых и финансовых связей мира.

Российский лидер также привел цифры: товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона за первое полугодие текущего года вырос на 18,3%, а за прошлый год — на 13,7%.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл динамику инвестиций на Дальнем Востоке.