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Путин заявил, что к 2030 году производство СПГ в Арктике должно вырасти втрое

Путин: к 2030 году производство СПГ в Арктике вырастет до 64 млн тонн в год

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что к 2030 году производство сжиженного природного газа в Арктической зоне РФ должно вырасти до 64 млн тонн в год, передает ТАСС.

«К 2030 году производство СПГ в Арктической зоне должно вырасти втрое. Принято решение создать новые линии. Это укрепит технологический суверенитет», — сказал он.

Также Владимир Путин сообщил, что существует необходимость в масштабном обновлении энергетической системы на Дальнем Востоке, поэтому нужно подготовить соответствующую программу. Он отметил, что программа должна быть реализована до 2050 года.

Кроме того, глава российского государства указал, что инвестиции в экономику Дальнего Востока опережают общероссийский показатель в три раза. Президент напомнил, что если с 2014 по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%.

Ранее эксперт назвал верной стратегией развитие инфраструктурных центров Дальнего Востока.

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