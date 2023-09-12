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В США назвали последствия встречи Путина и Ким Чен Ына

Экс-разведчик Пентагона Коффлер: укрепление отношений РФ и КНДР угрожает США

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Валерий Мельников/РИА Новости

Бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что более тесные связи в отношениях Москвы и Пхеньяна будут иметь серьезные последствия для безопасности Соединенных Штатов. Ее слова приводит Fox News.

«Два наших главных противника объединяют усилия, расширяя военно-промышленное сотрудничество. Россия обладает одним из самых обширных в мире ноу-хау в области ядерного оружия и космических технологий. Тот факт, что она будет делиться этим ноу-хау с Северной Кореей, нехорошо для Соединенных Штатов», — заявила Коффлер.

Она отметила, что Россия, как одна из лидирующих стран в области ядерных, спутниковых и космических технологий, может помочь КНДР укрепить ее военную промышленность. Подобное развитие событий «явно не в интересах США», считает аналитик.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна «будет взаимовыгодным», констатировала Коффлер.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что общение Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына пройдет на днях, в том числе в формате один на один, при этом пресс-конференции не планируется. По его словам, состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавят Путин и Ким Чен Ын. Также будет официальный обед от имени президента РФ в честь главы КНДР. Он добавил, что точное место встречи пока не называется, она состоится на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в Россию.

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