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Путин назвал доходы россиян «довольно скромными»

Путин заявил, что доходы россиян растут, но пока остаются довольно скромными

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что доходы россиян, в том числе реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, но все еще остаются достаточно небольшими. Его слова приводит ТАСС.

«Реальные зарплаты растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут, но в целом все-таки они являются довольно скромными», — сказал он, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.

Также глава государства отметил, что власти РФ стремятся сделать условия жизни в стране лучше. Путин подчеркнул, что для властей остается ключевым мнение людей по приоритетным направлениям.

До этого Владимир Путин выразил уверенность, что модернизация транспортной системы центральной России выведет инфраструктуру в этой сфере на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны.

Ранее в Кремле анонсировали запуск в Москве новых транспортных путей.

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