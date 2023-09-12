Путин оценил дружбу с Си Цзинпинем

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, китайская сторона традиционно участвует в Восточном экономическом форуме, в этом году ее представляет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Путин попросил его передать «самые наилучшие пожелания председателю КНР».

Президент РФ подчеркнул, что у него с председателем КНР сложились дружеские отношения, что «безусловно помогает делу развития двусторонних отношений и межгосударственных связей».

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ближайшие месяцы.

5 сентября сообщалось, что Европейский союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального Юга». Среди тех, кто должен принять участие во встречах, фигурируют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».