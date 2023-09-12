Путин оценил отношения России с Лаосом

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и отметил, что два государства имеют хорошие перспективы развития отношений в военной и других сферах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у России и Лаоса отношения развиваются по многим направлениям, например, в экономической и гуманитарной сферах.

Путин подчеркнул, что у двух государств также продолжаются контакты по линии военных ведомств. Он считает, что все это имеет хорошие перспективы развития.

Президент РФ подчеркнул, что даже при этом существуют проблемы. Одна из них заключается в финансовых расчетах, но существуют пути ее решения.

До этого Путин в рамках Восточного экономического форума встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и отметил дружеские отношения двух государства.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие будет организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».