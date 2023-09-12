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В МИД РФ назвали одну из возможных тем обсуждения в ходе визита Ким Чен Ына

МИД РФ: в ходе визита Ким Чен Ына может обсуждаться проект «Хасан — Раджин»

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РИА Новости/AP

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко не исключил, что во время поездки лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может обсуждаться тема проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР).

«По крайней мере, наверное, эта тема будет обсуждаться», — ответил Руденко на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что общение Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке, в том числе в формате один на один, при этом пресс-конференции не планируется.

Представитель Кремля сказал, что переговоры будут вестись в том числе и в чувствительных областях.

До этого стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын во второй половине дня 10 сентября покинул столицу страны Пхеньян и на личном поезде отправился с визитом в Россию.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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