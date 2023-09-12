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В МИД рассказали о планах внедрения карт «Мир» в странах Юго-Восточной Азии

Замминистра МИД Руденко: тема внедрения карт «Мир» обсуждается с Индией и Китаем

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Москва обсуждает вопрос внедрения российских карт «Мир» в Индии, КНР и других странах Юго-Восточной Азии.

«Тема наших карт в Юго-Восточной Азии активно обсуждается. С Индией обсуждается, с Китаем, другими странами», — сказал он.

Чиновник добавил, что в процессе проработки находится запуск российских карт «Мир» на всей территории Таиланда. По его словам, эта тема обсуждается по линии центробанков.

На данный момент карты «Мир» принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии, а также на Кубе.

Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо заявил, что в его стране могут с октября начать принимать карты российской платежной системы «Мир».

В августе стало известно, что Лаос планирует подключить возможность использования карт российской платежной системы «Мир».

Ранее политолог из Казахстана поддержал решение разрешить местным банкам обслуживать карты «Мир».

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