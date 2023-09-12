В Кремле рассказали о будущих контактах Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках Восточного экономического форума Путин пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, что является очередной возможностью быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне.

5 сентября сообщалось, что Европейский союз может готовиться к тому, чтобы попытаться воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на будущем саммите G20 в Индии для налаживания контакта со странами «Глобального Юга». Среди тех, кто должен принять участие во встречах, фигурируют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по поручению Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».