Песков заявил, что Россию и КНДР не интересуют предостережения из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва и Пхеньян руководствуются интересами двусторонних отношений, а заявления из Вашингтона РФ и КНДР не интересуют. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, при реализации отношений с соседними странами, в том числе и с Северной Кореей, важны двусторонние интересы, а вовсе не предостережения из США. Он подчеркнул, что необходимо ориентироваться именно на интересы России и КНДР.

Песков сделал подобное заявление, комментируя предостережения из Вашингтона в адрес КНДР о продаже оружия России.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что общение Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына пройдет на днях, в том числе в формате один на один, при этом пресс-конференции не планируется. По его словам, состоятся переговоры двух делегаций, которые возглавят Путин и Ким Чен Ын. Также будет официальный обед от имени президента РФ в честь главы КНДР. Он добавил, что точное место встречи пока не называется, она состоится на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.