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В МИД сообщили, что Москва назначит посла в Японию

Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия точно направит посла в Японию

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Москва точно направит посла в Японию, передает ТАСС.

«Будем, конечно. Он точно будет назначен», — ответил замминистра на соответствующий вопрос.

Чиновник добавил, что российская сторона не комментирует кандидатуру до тех пор, пока не будет получен агреман (согласие на прием посла) от Токио.

До этого Руденко заявил, что США пытаются привнести нестабильность в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В июне руководитель Министерства обороны Китая Ли Шанфу заявил, что создание военных альянсов наподобие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ввергнет АТР в водоворот конфликтов.

Ранее в Японии завершили сброс первой партии очищенной воды с «Фукусимы».

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