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Постпред РФ заявил о желании Запада сохранить давление на Мали

Небензя: Запад хотел сохранить давление на Мали с помощью резолюции СБ ООН

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз хотели сохранить политическое давление на Мали, приняв резолюцию, продлевающую санкции и действие группы экспертов санкционного комитета. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Совбез ООН не смог продлить санкции против Мали.

По мнению постпреда, ближе к голосованию проявились настоящие мотивы столь настойчивой линии западных членов Совета безопасности.

«Как оказалось, принципиальным моментом для них было вовсе не продление санкционного режима или поддержка эффективного выполнения Алжирского мирного соглашения», — заявил он.

Небензя считает, что истинной причиной неуступчивости западных делегаций стало безапелляционное требование сохранить группу экспертов.

До этого Небензя заявил, что Совет Безопасности больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после того, как Совбез отклонил проект российской резолюции.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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