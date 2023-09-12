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Власти Никарагуа назвали безупречным проведение выборов в российских регионах

Власти Никарагуа поздравили Путина и россиян с успешным проведением выборов

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Shutterstock

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо поздравили президента России Владимира Путина и россиян с успешным проведением выборов в регионах, сообщает правительственный портал 19digital.

«Правительство примирения и национального единства приветствует и поздравляет вас, ваше правительство и храбрый народ Российской Федерации с безупречным проведением выборов, <…> которые продолжают укреплять единство и патриотизм народа Российской Федерации, которым мы так восхищаемся», — заявили в руководстве страны.

Выборы в России в единый день голосования проходили в большинстве регионов России, они начались 8 сентября и продлились три дня.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию и ее президента Владимира Путина с образцовыми выборами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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