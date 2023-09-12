Кадыров сравнил выборы в новых регионах России с выборами в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проявили уникальное единодушие на выборах, сравнивая их с выборами в Чечне, когда жители региона проголосовали «за мир и благополучие» в составе России. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Жители новых регионов продемонстрировали невиданное единство и громко заявили, что они готовы трудиться на благо Родины. Мы помним, как жители Чеченской Республики с таким же энтузиазмом шли на избирательные участки в самый трудный период. Чеченский народ сделал свой выбор в пользу мира и благополучия в составе сильного государства — России», — говорится в сообщении. Кадыров также добавил, что «позитивные результаты этого важного решения видны уже сегодня».

Глава региона выразил уверенность, что жителям Донбасса предстоит аналогичная судьба, как у народа Чечни — мирная и благополучная.

«Иначе быть не может», — подчеркнул Кадыров.

Выборы в новых регионах Российской Федерации — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — впервые прошли по российскому законодательству. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную думу, в Запорожской — законодательное собрание.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает факт и итоги выборов, которые проходили в Крыму и новых регионах Российской Федерации. По его словам, для участников организации и проведения голосования будут предусмотрены правовые последствия.

8 сентября глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала чушью утверждения о выборах в России, в том числе в новых регионах страны, которые постоянно транслируют политологи, должностные лица и журналисты из западных стран.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.