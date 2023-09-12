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Захарова назвала угрозы Зеленского в адрес ЕС доказательством нацистской сущности режима

Захарова: Зеленский продемонстрировал нацистскую сущность киевского режима

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Ints Kalnins/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что прекращение помощи Киеву увеличит риски Запада из-за украинских беженцев в Европе, доказывают «нацистскую сущность» киевского режима. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Зеленский, которого процитировал британский журнал Economist, заявил, что «свертывание помощи Украине лишь продлит войну и увеличит риски для Запада на собственном «заднем дворе». Он пригрозил Западу в случае прекращения помощи Киеву непредсказуемой реакций миллионов «загнанных в угол» украинских беженцев, находящихся в странах Европы.

Комментируя это высказывание Зеленского, Захарова подчеркнула, что, на взгляд главы киевского режима, миллионы украинских «самоназванных «беженцев», жирующих на брюссельском харче», имеют право «кошмарить Европу». А миллионы настоящих беженцев, отметила она, могут и должны быть загнаны в угол только потому, что говорят на русском языке и не желают «зиговать Бандере».

Официальный представитель МИД России отметила, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Захарова назвала Зеленского коронавирусом для Европы и отметила, что европейцы еще «хлебнут от него горя».

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский не отвечает за коррупцию на Украине.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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