В КНДР подтвердили, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян и на поезде направился в Россию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во второй половине дня 10 сентября покинул столицу страны Пхеньян и на личном поезде и отправился с визитом в Россию. Об этом сообщает пхеньянская радиостанция «Голос Кореи».

В поездке Ким Чен Ына будут сопровождать высокопоставленные представители Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил. Во время отъезда руководителя страны провожали члены ее руководства во главе с председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хуном.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с руководителем КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни.

Представитель Кремля обратил внимание, что встреча «может состояться на днях». Песков охарактеризовал визит как «полноформатный», то есть предполагаются переговоры двух делегаций, после которых, при необходимости, лидеры продолжат свое общение в формате один на один. Кроме того, планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.