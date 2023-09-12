Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КНДР подтвердили, что Ким Чен Ын покинул Пхеньян и на поезде направился в Россию

«Голос Кореи»: поезд Ким Чен Ына покинул Пхеньян и направился в Россию

close
100%
KCNA/Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во второй половине дня 10 сентября покинул столицу страны Пхеньян и на личном поезде и отправился с визитом в Россию. Об этом сообщает пхеньянская радиостанция «Голос Кореи».

В поездке Ким Чен Ына будут сопровождать высокопоставленные представители Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил. Во время отъезда руководителя страны провожали члены ее руководства во главе с председателем кабинета министров КНДР Ким Док Хуном.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера с руководителем КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни.

Представитель Кремля обратил внимание, что встреча «может состояться на днях». Песков охарактеризовал визит как «полноформатный», то есть предполагаются переговоры двух делегаций, после которых, при необходимости, лидеры продолжат свое общение в формате один на один. Кроме того, планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях