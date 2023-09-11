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В МИД заявили, что Запад организовал 175 тыс. кибератак во время выборов в России

МИД: во время выборов в России Запад организовал 175 тыс. кибератак

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович заявил, что страны Запада, организовав 175 тыс. кибератак за время выборов, пытались сорвать избирательную кампанию в России, сообщает ТАСС.

Дипломат сказал, что со стороны западных стран и их сателлитов наблюдались попытки не на словах, а на деле сорвать избирательную кампанию. Так, только за время выборов 8-10 сентября портал Центральной избирательной комиссии России пережил 175 тыс. кибератак.

Аскальдович считает, что причиной этих кибератак является то, что Запад «серьезно расстроен успехами» власти РФ.

Ранее сообщалось, что онлайн-ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России за период проведения выборов подверглись более 30 тыс. DDoS-атак. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, интернет-ресурсы успешно выдержали кибератаки, так как имеют высокий запас прочности.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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