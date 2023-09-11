Президент Венесуэлы назвал выборы в России образцовыми

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в социальной сети Х (бывший Twitter) поздравил Россию и ее президента Владимира Путина с образцовыми выборами.

«Поздравляю народ Российской Федерации и ее президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, проведенным 8, 9 и 10 сентября 2023 года, в ходе которого они еще раз продемонстрировали демократический и гражданский характер этой братской страны», — написал он.

Также Мадуро поприветствовал членов партии «Единая Россия», сказав, что они подтвердили свое лидерство бесспорной победой.

Выборы в России в единый день голосования проходили в большинстве регионов России, они начались 8 сентября и продлились три дня.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, можно ли по итогам выборов в РФ говорить о завершении процесса смены элит в стране.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».