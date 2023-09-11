Пашинян оценил отношения Армении с Западом

Отношения Армении со странами Запада не изменились, но Россия их воспринимает по-другому из-за украинского кризиса. Об этом Общественному телеканалу заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Но поскольку их отношения изменились, изменилось и их восприятие наших отношений», — отметил он.

По словам Пашиняна, Запад или Россия никогда не имели монополии на решение проблемы Нагорного Карабаха, и Армения всегда обсуждала острые вопросы «на этих платформах». Он напомнил, что с начала проведения специальной военной операции (СВО) бывшие страны-партнеры перестали общаться друг с другом, «но не из-за Армении, а из-за Украины».

«Их отношения изменились, а наши — нет», — резюмировал армянский премьер-министр.

Кроме того, Пашинян заявил в интервью телеканалу, что ратификация Римского статута не направлена против РФ. По его мнению, российский лидер хорошо осведомлен о ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.