Украинские власти совершили преступления, которые должен рассматривать международный трибунал. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что совершенные Киевом «зверства хорошо известны», но следователи продолжают работу, чтобы раскрыть все новые факты.

Песков уточнил, что пока рано говорить о том, «как, когда и что именно произойдет». Он обратил внимание на необходимость все «тщательно документировать», чтобы оставить для истории и показать поколениям, которые должны хорошо понимать, «с кем <…> имеем дело».

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