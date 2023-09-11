Песков порассуждал о смене элит в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента газеты «Известия» о том, можно ли по итогам выборов в РФ говорить о завершении процесса смены элит в стране.

Он отметил, что этот процесс не может завершиться, поскольку, как только он завершается, «начинается застой», что недопустимо.

«Это постоянный процесс, как езда на велосипеде. Велосипед не может остановиться», — сказал представитель Кремля.

Новость дополняется.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».