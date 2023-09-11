Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков порассуждал о смене элит в России

Песков сравнил с ездой на велосипеде процесс смены элит в стране

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента газеты «Известия» о том, можно ли по итогам выборов в РФ говорить о завершении процесса смены элит в стране.

Он отметил, что этот процесс не может завершиться, поскольку, как только он завершается, «начинается застой», что недопустимо.

«Это постоянный процесс, как езда на велосипеде. Велосипед не может остановиться», — сказал представитель Кремля.

Новость дополняется.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях