В Кремле заявили, что Ким Чен Ын встретится с Путиным на днях

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который выложил запись в своем интервью.

Представитель Кремля обратил внимание, что встреча «может состояться на днях». Песков охарактеризовал визит как «полноформатный», то есть предполагаются переговоры двух делегаций, после которых, при необходимости, лидеры продолжат свое общение в формате один на один.

«Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи», — отметил представитель Кремля.

11 сентября стало известно, что встреча Ким Чен Ына с Путиным пройдет 13 сентября во Владивостоке, а обсуждать главы государств будут поставки оружия. Бронепоезд северокорейского лидера уже выехал из Пхеньяна.

Накануне в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына.

Ранее в КНДР показали замаскированную военную технику.